Gripe: era impossível impedir contágio em SP, diz Barata O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, disse hoje que era impossível evitar o contágio de paulistas pelo vírus da gripe suína, que já causou dez mortes no Estado. Barradas lamentou os óbitos, mas comparou o impacto da doença com as mortes causadas por gripe comum em 2008 em São Paulo. "No ano passado, a gripe comum causou 50 óbitos só nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado", disse.