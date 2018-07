Gripe: escolas particulares de SP adiam início das aulas O Colégio São Domingos, localizado no bairro de Perdizes, na Capital, também vai acatar as recentes orientações das autoridades da saúde pública para que as unidades de ensino adiem o reinício das aulas para a segunda quinzena de agosto, evitando assim expor crianças e jovens a aglomerações num período de aumento de casos da gripe A (H1N1), conhecida popularmente como gripe suína. O São Domingos retomará as aulas do segundo semestre no dia 17 de agosto.