Gripe: Exército ajudará equipes de controle na fronteira O Exército vai auxiliar as equipes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Secretarias Estaduais da Saúde e prefeituras de 13 municípios do Rio Grande do Sul e dois do Paraná no esquema de contenção da Gripe suína em regiões fronteiriças do Sul do Brasil. O acordo de cooperação com o Exército foi anunciado pela Anvisa e pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul no dia 1º de julho. As operações começam nos próximos dias, mas a data exata ainda não está definida.