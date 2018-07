Gripe: Faculdade Cásper Líbero adia retorno às aulas Por conta da disseminação do vírus A(H1N1) no Estado de São Paulo, a direção da Faculdade Cásper Líbero informou que também acatou recomendação da Secretaria Estadual de Saúde e adiou para o dia 17 de agosto o retorno às aulas. De acordo com nota da instituição de ensino, o conteúdo e a carga horária das disciplinas não sofrerão prejuízos.