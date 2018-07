Gripe faz Alemanha desaconselhar beijos em festival de rock

O Ministério da Saúde da região de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, pediu em seu site na Internet que os participantes evitem essas atitudes para minimizar os riscos de infecção durante o festival Wacken Open Air.

Também recomendou não compartilhar garrafas de cerveja durante o evento, que vai até o dia 1o de agosto.

"Sabemos que beijar e essas coisas não podem ser proibidas", disse o porta-voz da instituição, Oliver Breuer. "São apenas conselhos", afirmou.

As bandas Motorhead, Anthrax e Napalm Death estão entre as que se apresentarão no festival de três dias, que reunirá cerca de 75.000 pessoas, segundo os organizadores.