Gripe faz CNBB suspender encontro latino-americano Após recomendação da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) transferiu o Mutirão de Comunicação América Latina e Caribe dos dias 12 a 17 de julho deste ano para 3 a 7 de fevereiro de 2010. O evento reuniria cerca de três mil pessoas de cerca de 35 países para discutir a evolução do uso da mídia pela Igrejas Católica e esboçar uma nova Instrução Pastoral sobre Comunicação em Porto Alegre.