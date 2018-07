Gripe H1N1 ainda se espalha pelos EUA, diz CDC

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos confirmou a internação de 7.963 pessoas com a doença, além de 522 mortes, de acordo com o médico Jay Butler, que faz parte do órgão.

"É importante lembrar que nessa época do ano nós normalmente não temos gripe", disse Butler. Segundo ele, o governo espera ter entre 45 e 52 milhões de doses da vacina contra a gripe H1N1 até o meio de outubro, quando a vacinação deve começar, e 195 milhões até o fim do ano.