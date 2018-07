Gripe: Justiça suspende aulas em mais 6 cidades do RS O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu ontem as aulas de outras seis cidades do Estado até o próximo dia 31, como forma de prevenção ao contágio da Influenza A (H1N1) entre os alunos. Em liminar, a juíza da Vara da Infância e Juventude de Pelotas, Maria do Carmo Moraes Amaral Braga, determinou a suspensão das aulas da rede estadual nos municípios de Pelotas, Turuçu, Morro Redondo, Arroio do Padre e Capão do Leão. A mesma decisão foi dada pelo juiz da Comarca de Piratini, Roger Xavier Leal.