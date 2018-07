Gripe: mais 3 instituições suspendem aulas no País A confirmação de que alunos contraíram o vírus da gripe suína levou mais instituições no Brasil a decidirem suspender as aulas para evitar o contágio da doença. Em Belo Horizonte, as aulas para 2,8 mil alunos do Colégio Marista Dom Silvério, na região Centro-Sul, foram suspensas hoje até o dia 3 de julho, após um aluno ser diagnosticado com quadro de gripe suína. A criança, de 7 anos, apresentou sintomas da doença depois de ter passado o feriado de Corpus Christi em uma cidade na fronteira com a Argentina.