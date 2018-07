Gripe: Minas é mais um Estado que adia volta às aulas As aulas da rede estadual de ensino de Minas Gerais também foram adiadas em uma semana por conta da Influenza A (H1N1), a gripe suína. Segundo a Secretaria da Saúde, a medida foi adotada por orientação do Comitê de Enfrentamento do Vírus Influenza A. O retorno às aulas está previsto para o próximo dia 10, para todas as escolas estaduais. A secretaria recomenda que as instituições de ensino da rede municipal e as particulares também adotem a orientação.