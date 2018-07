Gripe: Ministério cita 56 mortes em balanço até dia 29 O Ministério da Saúde divulgou hoje o boletim epidemiológico informando que até as 8 horas da última quarta-feira o País registrava 56 mortes por Influenza A(H1N1), a gripe suína. Dos óbitos, 36 eram mulheres, nove delas gestantes. De acordo com o boletim, os casos reportados ao Ministério a partir da manhã do dia 29 serão contabilizados somente no próximo levantamento. As informações não contabilizadas pelo Ministério e já divulgadas pelas secretaria municipais ou estaduais de saúde sobre mortes causadas pelo vírus da gripe suína somam 12 casos. Com isso, chegaria a 68 o número de óbitos no Brasil causados pela doença.