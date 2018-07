Gripe: Ministério da Saúde alerta para e-mails falsos O Ministério da Saúde esclareceu hoje por meio de nota divulgada à imprensa que não envia e-mails com recomendações de prevenção contra o vírus Influenza A (H1N1), conhecido como gripe suína. De acordo com o texto, foram detectados e-mails na internet em nome do Ministério da Saúde com supostos conselhos e um link "clique aqui". Essas mensagens, segundo a assessoria do Ministério, devem ser apagadas imediatamente sem serem lidas.