Gripe: MP pede para ministério explicar uso de remédio O Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo pediu hoje informações ao Ministério da Saúde sobre os critérios usados pela pasta para fornecer remédios contra a Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. O objetivo do MPF é esclarecer uma aparente contradição existente no protocolo adotado pelo ministério, que orienta que apenas pacientes com agravamento do estado de saúde nas primeiras 48 horas devem receber o remédio oseltamivir, apesar de também existir orientação de que tal medicamento, para ser mais eficiente, deve ser ministrado nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas.