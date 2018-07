Gripe: obesidade pode ter agravado caso fatal em SP Obesidade mórbida e insuficiência renal são fatores apontados como potenciais agravantes do estado de saúde da quarta vítima da gripe suína no País. O representante comercial de 28 anos - morador de Botucatu, interior de São Paulo -, o segundo óbito registrado no Estado pela doença, pesava 152 quilos e, segundo os médicos, a dificuldade respiratória provocada pelo excesso de peso pode ter acelerado sua piora.