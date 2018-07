Gripe: pai de menina que morreu segue internado em SP O pai da primeira vítima fatal de gripe suína em São Paulo segue internado no Hospital Emílio Ribas, na capital paulista, confirmou a Secretaria Estadual de Saúde. Ele está em isolamento respiratório. O Estado não informa, no entanto, detalhes sobre o quadro do paciente. A menina de 11 anos morreu no dia 30 de junho, no Hospital Sino-Brasileiro, em Osasco, na Grande São Paulo. O pai da criança, que é hipertenso, sentiu os sintomas da gripe no dia 4 e foi hospitalizado no dia 7, com pneumonia. Exames comprovaram a infecção pela gripe A.