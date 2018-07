Gripe: Paraná estuda mudar estratégia de atendimento Depois do anúncio da primeira morte pelo vírus da gripe suína no Paraná, a Secretaria de Saúde do Estado prevê aumento na busca por postos de saúde e hospitais. Por isso está estudando alterações no protocolo de assistência para evitar colapso. As medidas podem ser anunciadas até o fim de semana. "Neste momento, a preocupação, mais que com a vigilância, passa a ser com a organização da assistência", disse o secretário Gilberto Martin.