Gripe: Paraná suspende aulas por mais uma semana O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), decretou hoje que as escolas, universidades e faculdades estaduais permaneçam com as atividades acadêmicas suspensas até o final da próxima semana, com as aulas sendo retomadas somente no dia 17. Inicialmente, as aulas deveriam começar na próxima segunda-feira. O objetivo é prevenir os estudantes, professores e servidores contra a gripe A (H1N1), conhecida como gripe suína.