Gripe põe 97 funcionários da Serasa-SP em quarentena A empresa de análise de crédito Serasa Experian anunciou hoje que 97 funcionários foram afastados para um período de observação domiciliar, após a confirmação de cinco casos de contaminação no quadro da empresa pelo vírus influenza A (H1N1), popularmente chamada de gripe suína. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, os funcionários que contraíram a doença já estão em tratamento e apresentam quadro clínico de melhora. Os outros empregados com suspeita de contaminação vão ficar em observação durante sete dias, tempo de incubação do vírus da gripe.