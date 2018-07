Gripe: quase 90% dos pacientes no Brasil tiveram tosse

?Para fazer a diferença entre uma e outra, somente um teste laboratorial?, diz o gerente de Vigilância em Saúde, Prevenção e Controle de Doenças da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa. Mas, sem o exame, alguns sinais podem ajudar o paciente a perceber se a causa da tosse ou da dor de garganta é gripe ou resfriado. Na gripe, o início é sempre repentino. ?Em poucas horas, um quadro de sintomas se instala?, descreve Barbosa.

Para ele, na situação atual, quem apresenta esses sintomas deve procurar um médico - mesmo que não tenha tido contato com pacientes com a doença confirmada. O que chama a atenção na gripe suína é o fato de haver grande número de pacientes jovens. A maior parte dos doentes no Brasil tem entre 20 e 39 anos. O País tem uma morte registrada, de um caminhoneiro gaúcho de 29 anos. Dois pacientes (uma menina de 14, do RS, e um rapaz de 27, de MG) seguem em estado grave. Todos os 38 casos na cidade ficaram limitados às pessoas que tiveram contato com a adolescente.

Desde a semana passada, o uso do antiviral oseltamivir (Tamiflu), indicado para a gripe, somente é indicado para casos graves ou para pacientes que apresentam algum risco de complicação. O diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage, afirma que o principal sinal que diferencia uma gripe que está se complicando daquela que segue seu curso normal é a falta de ar. ?Se isso começa a ocorrer, o melhor é procurar atendimento.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.