Gripe: Rio confirma 5 mortes e total no Estado vai a 55

De acordo com a secretaria, Duque de Caxias registra a morte de uma mulher no dia 26 de julho. Na cidade do Rio são mais dois óbitos: uma mulher, no dia 22 de julho, e um homem, cardiopata, no dia 10 deste mês. Também morreram duas crianças no dia 6 deste mês, uma em Araruama, de um ano de idade, e outra em Niterói, de apenas um mês de vida. No País, o Ministério da Saúde confirmou na quarta-feira 557 óbitos em decorrência da gripe suína.