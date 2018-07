Gripe: Rio também adia volta às aulas na rede estadual O retorno às aulas da rede estadual de ensino no Rio de Janeiro foi adiado para o próximo dia 10 por conta da gripe suína, informou a Secretaria de Estado de Educação. As aulas do segundo semestre serão adiadas, a princípio, por uma semana. Porém, de acordo com a pasta, na quarta-feira da semana que vem haverá uma nova reunião entre as secretarias de Estado de Saúde e de Educação para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias para prevenção da Influenza A (H1N1) na rede estadual de ensino.