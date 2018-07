Gripe: RS confirma mais 2 mortes; total vai a 8 no País Mais duas mortes pelo vírus influenza A (H1N1), a gripe suína, foram confirmadas no início da tarde de hoje, no Rio Grande do Sul. De acordo com a prefeitura de Passo Fundo, dois homens morreram na semana passada no município, mas só hoje o hospital recebeu o resultado dos exames do laboratório Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. As vítimas teriam viajado para a Argentina. Com essas mortes, chega a oito o número de vítimas fatais em função da doença no Brasil.