Gripe: RS registra 5 mortes e total no Estado vai a 16

Duas gestantes estão entre as vítimas. Uma delas, com 25 anos, era auxiliar de enfermagem e morreu na última segunda-feira. Outra paciente, de 31 anos, era auxiliar de frigorífico e morreu no dia 16. Ambas as mortes ocorreram em Passo Fundo. Além delas, uma aposentada com diabetes, de 63 anos, faleceu no dia 18 em Uruguaiana e um marceneiro com problemas cardíacos, de 36 anos, morreu no dia 16 em Caxias do Sul.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde já foi informado dos novos óbitos, mas ainda não contabilizou as mortes em seu balanço oficial. Segundo levantamento do ministério de sexta-feira de manhã, o total de vítimas da enfermidade no País chegava até aquele momento a 29.