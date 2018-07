Gripe: São Bernardo do Campo-SP confirma 3ª morte A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, confirmou ontem a terceira morte pelo vírus da Influenza A (H1N1) no município. A vítima foi um homem de 38 anos, morador da cidade, com quadro de doença respiratória aguda grave. A morte do paciente foi registrada no dia 1º de agosto. A confirmação de gripe suína foi dada pelo Instituto Adolfo Lutz.