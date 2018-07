Gripe: São Gabriel-RS revoga situação de emergência O prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves (PDT), revogou hoje o decreto de situação de emergência que havia editado no dia 22 de junho para evitar a propagação da Gripe A (H1N1) na cidade, de 62 mil habitantes, localizada no sudoeste do Rio Grande do Sul. A administração municipal entendeu que o cerco à chamada gripe suína foi bem-sucedido porque todos os 38 casos ficaram limitados às pessoas que tiveram contato com uma adolescente que viajou à Argentina. A garota, de 14 anos, está internada em estado grave no Hospital Universitário de Santa Maria. Os demais infectados ficaram em isolamento domiciliar e estão se recuperando bem.