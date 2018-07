Gripe: Secretaria da Saúde confirma 2ª morte no RS A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou hoje a segunda morte no Estado de doente infectado pelo vírus da gripe A (H1N1), chamada também de gripe suína. A assessoria não deu detalhes sobre o caso, argumentando que as informações serão fornecidas pelo secretário da Saúde, Osmar Terra, em entrevista coletiva esta tarde. Esta é a terceira morte por gripe suína no País.