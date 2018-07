Gripe: secretário da Saúde confirma 3 mortes no Paraná O secretário estadual da Saúde do Paraná, Gilberto Martin, anunciou hoje mais três casos de morte por gripe suína, elevando para quatro o total de mortes no Estado. Eles Martin, as vítimas são três homens de Curitiba. As vítimas tinham 24, 31 e 33 anos. As mortes ocorreram nos dias 19, 21 e 22 de julho. O secretário adiantou apenas que nenhum deles tinha doença pré-existente. No País, o número de mortes causadas pelo vírus da gripe suína chega a 44.