Gripe: sobe para 14 total de casos suspeitos no País O Ministério da Saúde anunciou nesta tarde que acompanha a situação de 14 pacientes com suspeita de gripe suína, cinco a mais em relação ao saldo divulgado ontem. Somente no Estado de São Paulo, seis casos estão sob análise. Rio de Janeiro e Minas Gerais têm dois cada um. Completam a lista o Distrito Federal, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul e Rondônia.