Gripe: SP espera queda de casos com chegada do calor O secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Luiz Barradas Barata, justificou hoje a recomendação às escolas paulistas para que adiem a volta às aulas após as férias de inverno para combater a proliferação da gripe suína. "Estão aumentando os casos de gripe. O inverno está forte e chuvoso em São Paulo, o que aumenta a concentração de pessoas em ambientes fechados e auxilia a propagação da doença", disse Barata. "Demos duas semanas para que o calor volte a São Paulo e reduza o número de casos, com isso a gente diminui o risco de nossas crianças pegarem gripe." O secretário disse esperar uma diminuição no número de casos por volta de 15 de agosto, quando o clima ficará mais quente no Estado.