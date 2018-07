Na capital paulista, a campanha de vacinação foi prorrogada para o próximo dia 2 de junho visando ao grupo das gestantes e dos adultos de 30 a 39 anos. Esses grupos ainda não atingiram a meta determinada.

As pessoas podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e as AMAs, de segunda a sábado, das 7h às 19h.