Gripe: SP quer dar flexibilidade para escola repor aula O Conselho Estadual da Educação prepara uma resolução para orientar as escolas, principalmente as particulares, na organização do calendário por causa da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. De acordo com as diretrizes, que deverão ser divulgadas no dia 12 de agosto, cada instituição em São Paulo poderá fazer a reposição das aulas perdidas como achar melhor, ou seja, duas semanas sem aula agora não necessariamente significarão duas semanas a mais de aula no fim do ano.