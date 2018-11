Gripe suína: Anvisa aumenta atuação nas fronteiras A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou a atuação nas fronteiras secas do País para identificar casos suspeitos de gripe suína entre passageiros de transporte coletivo. A ação foi reforçada ontem, um dia depois de a Colômbia confirmar uma infecção pelo vírus H1N1. O diretor de Portos, Aeroportos e Fronteiras do órgão, José Agenor Álvares da Silva, afirmou que a ênfase será dada a áreas como Tabatinga (AM), na fronteira com a Colômbia, e Foz do Iguaçu (PR), onde o movimento é bastante intenso. Em Tabatinga, uma força tarefa já está em atuação.