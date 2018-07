Gripe suína: Anvisa descarta suspeita em 6 casos no RJ O coordenador de portos, aeroportos e fronteiras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Rio, Marcelo Felga, afirmou hoje que está descartada a suspeita de gripe suína em passageiros que passaram mal antes de desembarcar, na manhã de hoje, no Aeroporto Internacional do Rio. Segundo ele, cinco que haviam chegado do Panamá e uma de Miami foram examinados no posto médico do aeroporto. Três do voo do Panamá apresentavam gastroenterite, os outros dois foram imediatamente liberados e a passageira de Miami era asmática.