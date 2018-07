Gripe suína: Anvisa não tem pedido de registro de vacina O Ministério da Saúde informou que, por uma questão de responsabilidade em relação à proteção dos cidadãos, comprará a vacina contra a gripe suína que for produzida, depois de comprovada a eficácia, independentemente do nome do laboratório ou de sua nacionalidade. Mas, por enquanto, de acordo com o ministério, nada foi avisado quanto à fabricação da vacina por nenhum laboratório do mundo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não recebeu nenhum pedido de registro do produto.