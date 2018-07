Gripe suína: Anvisa vai reforçar controle de fronteiras A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai reforçar o controle das fronteiras terrestres como medida de contenção ao avanço da influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, no Brasil. No Rio Grande do Sul, que tem extensa fronteira com Argentina e Uruguai, o órgão irá ampliar sua atuação dos atuais sete para 15 postos de fiscalização, com auxílio de funcionários da Secretaria da Saúde do Estado e do Exército.