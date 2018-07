Gripe suína: Câmara decide liberar funcionárias grávidas A Câmara decidiu liberar as funcionárias grávidas do trabalho até o dia 31 de agosto como medida para proteger as servidoras de eventual contaminação pela Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. A dispensa poderá ser prorrogada dependendo de avaliação que será feita posteriormente. Até agora, o levantamento aponta 42 gestantes na Casa. A Mesa Diretora recomendou às empresas terceirizadas que prestam serviço na Câmara que adotem a mesma medida.