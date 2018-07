Gripe suína causa mais duas mortes no Rio Grande Sul A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou hoje mais duas mortes causadas pela gripe suína. As vítimas são uma mulher de 28 anos, portadora de Síndrome de Down, e um homem de 42 anos, auxiliar de escritório. Eles não apresentavam nenhuma outra doença que comprometesse o sistema imunológico. Ambos eram moradores de Passo Fundo e os óbitos ocorreram no dia 22 deste mês, no Hospital São Vicente de Paulo.