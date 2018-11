Gripe suína causa segunda morte nos EUA Uma mulher que morava no Estado americano do Texas morreu depois de ter sido infectada pelo vírus da gripe suína, informaram hoje autoridades locais. A paciente vivia na cidade texana de McAllen, perto da fronteira com o México. De acordo com a Associated Press, a mulher sofria de diversos problemas crônicos de saúde e morreu no início desta semana, mas sem especificar o dia. Trata-se da segunda morte confirmada por gripe suína nos Estados Unidos. A primeira foi a de um bebê mexicano que havia sido levado pela família ao Texas.