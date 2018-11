Gripe suína: chegam a 25 casos suspeitos no Brasil Subiu de 15 para 25 o número de casos suspeitos de gripe suína no País entre ontem e hoje, informou o Ministério da Saúde. Agora, registram casos suspeitos os seguintes Estados: Distrito Federal (2 casos), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Minas Gerais (4), Paraná (1), Rio de Janeiro (3), Santa Catarina (1), São Paulo (10) e Tocantins (2).