Gripe suína: com 2 casos, escola de SP antecipa férias A confirmação do segundo aluno infectado pelo vírus da gripe suína levou a escola particular Pueri Domus a antecipar o início das férias na unidade Verbo Divino, na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. As aulas terminaram hoje, uma semana antes do previsto. Em nota, o colégio justificou que a medida tem como objetivo "evitar colocar em risco a comunidade escolar". O vírus já havia feito a instituição adiar a festa junina, marcada para sábado.