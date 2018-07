Gripe suína: com mais 14 registros, País tem 694 casos O Ministério da Saúde informou hoje que foram confirmados mais 14 novos casos de gripe suína no Brasil, elevando para 694 o total de contaminações pelo vírus da influenza A (H1N1) no País. Dos novos pacientes, o maior número de casos foi registrado no Estado do Rio Grande do Sul (5), seguido de São Paulo (4), Minas Gerais (3), Maranhão (1) e Rio de Janeiro (1).