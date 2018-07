Gripe suína: Duque de Caxias cancela 42 espetáculos A prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, informou hoje que suspendeu os eventos que seriam realizados na cidade como forma de evitar a propagação do vírus da gripe suína. Foi cancelada toda a programação agendada para o Teatro Raul Cortez, no centro da cidade, onde estava prevista a realização de 42 espetáculos este mês. O dinheiro dos ingressos comprados antecipadamente será devolvido na bilheteria do teatro.