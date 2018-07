Gripe suína: em Minas, três escolas suspendem aulas

A primeira escola de Belo Horizonte a suspender aulas por causa da Influenza A foi o tradicional Colégio Marista Dom Silvério, onde estudam 2,8 mil alunos. Trinta e uma pessoas, entre estudantes e professores, foram vítimas da doença. A suspensão das aulas, na semana passada, foi uma recomendação da Secretaria de Estado de Saúde.

A escola de idiomas Cultura Inglesa também decidiu suspender as aulas na unidade que fica próxima ao Marista Dom Silvério. A direção do estabelecimento informou que grande parte dos seus alunos são justamente estudantes do Dom Silvério. Escolas particulares de Belo Horizonte foram convocadas, na sexta-feira, para uma reunião com técnicos da Secretaria de Saúde para discutirem os cuidados que precisam ser tomados e as medidas necessárias caso se confirmem casos entre os alunos.