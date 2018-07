Gripe suína: escolas de Caxias do Sul antecipam férias As escolas públicas e privadas do município gaúcho de Caxias do Sul anteciparam para quarta-feira o início das férias escolares como medida para combater a Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, na cidade. Segundo informações da assessoria da prefeitura, ainda não há prazo previsto para retorno das aulas. Já as escolas de educação infantil do município continuarão funcionando normalmente. As férias nas escolas da cidade estavam programadas para começar na segunda-feira da semana que vem.