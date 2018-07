Gripe suína: Estado de SP tem 5 pacientes internados Cinco pacientes estão internados no Estado de São Paulo por causa de contaminação pelo vírus da influenza A (H1N1), doença conhecida como gripe suína. Dois deles estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e apresentam quadro grave de saúde. De acordo com o secretário de Saúde paulista, Luiz Roberto Barradas Barata, um deles recebe tratamento no interior e o outro na capital do Estado. Os outros três pacientes estão em isolamento. Dezesseis pessoas estão internadas no Estado com suspeita da doença.