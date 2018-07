Gripe suína faz Distrito Federal adiar volta às aulas A Secretaria de Educação do Distrito Federal adiou em uma semana a volta às aulas nas escolas públicas por causa da gripe suína. Ao longo da próxima semana, afirmou o secretário José Luiz da Silva Valente, diretores e professores das 620 escolas que integram a rede receberão uma capacitação sobre o tema, com informações sobre a doença, formas de proteção, orientações para alunos e maneiras de identificar casos suspeitos. Com a mudança, o segundo semestre letivo terá início no dia 3 de agosto.