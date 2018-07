Gripe suína faz primeira vítima em Belo Horizonte Uma gestante é a primeira vítima da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A informação foi confirmada hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. A mulher, de 26 anos, estava internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Mater Dei desde o dia 28. Ela morreu no domingo. A doença foi confirmada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo a secretaria, a gestante deu à luz no período em que esteve internada. O bebê passa bem e não foi contaminado. No município, foram confirmados até ontem 131 casos de gripe suína. Há 1.173 suspeitos e 283 descartados.