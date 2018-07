Gripe suína faz quarta vítima no RS Um bebê de dez meses, de Santa Cruz do Sul, é a quarta vítima da gripe A (H1N1) neste ano no Rio Grande do Sul, único Estado do País que registrou óbitos provocados pela doença em 2011. A criança morreu no dia 8 e a causa foi confirmada hoje pela Secretaria da Saúde, ao final de uma investigação epidemiológica com familiares.