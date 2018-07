Gripe suína: Governo de SP confirma total de 37 mortes A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou hoje que entre os dias 27 e 31 deste mês foram registradas dez mortes de pessoas infectadas pelo vírus A (H1N1) no Estado. Até o momento, 37 óbitos foram causadas pela doença no total. Entre as dez vítimas fatais confirmadas desde segunda-feira, sete eram mulheres e três delas estavam grávidas.