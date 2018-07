Gripe suína: governo renova campanha na TV e no rádio Emissoras de TV e rádio passaram a veicular hoje uma nova etapa da campanha do Ministério da Saúde com informações sobre a gripe suína. Os filmes, que têm como protagonista o "Doutor Bactéria", procuram tirar as principais dúvidas da população sobre a doença, identificadas em uma pesquisa feita com 802 brasileiros entre 4 e 6 de julho.